Украина приблизилась к Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА
Ничья Динамо и победа Шахтера улучшили позиции Украины в таблице коэффициентов УЕФА.
Источник:УЄФА
Победа Шахтера и ничья Динамо принесли Украине 0,6 баллов в таблице коэффициентов УЕФА.
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В целом Украина имеет в активе 32,300 очка. Шотландия, которая находится на ступеньку выше, благодаря победе Рейнджерс набрала 0,5 баллов и имеет в целом 32,625 очков.
Отметим, что Бельгия и Австрия, которые расположились на 9 и 10 местах, могут потерять своих представителей в еврокубках уже 25 февраля. Бельгийцев представляет Антверпен и Брюгге, Австрию – Вольфсберг и Зальцбург.
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