Україна – Франція: де придбати квитки на матч з чинними чемпіонами світу
Джерело:УАФ
Вже незабаром, 4 вересня, Україна зіграє матч кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Франції. Поєдинок відбудеться на столичному НСК "Олімпійський".
Квитки на матч Україна – Франція є двох видів: public (250-1000 гривень) і business (1500-5000 гривень). Придбати перепустки на гру можна лише на сайті ticketsbox.com.
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Усі квитки будуть іменними. Також повідомляється, що глядачі через пандемію COVID-19 мають дотримуватися усіх санітарних правил та вимог.
Нагадаємо, що стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00, вболівальників просять приходити на стадіон завчасно.
Після 3 турів групового етапу Франція має в активі 7 очок, збірна України – 3 залікові пункти.Селезньов влаштував нецензурну перепалку з гравцями Динамо: відео