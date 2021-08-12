Билеты на матч Украина – Франция есть двух видов: public (250-1000 гривен) и business (1500-5000 гривен). Купить пропуска на игру можно только на сайте ticketsbox.com.

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Все билеты будут именными. Также сообщается, что зрители из-за пандемии COVID-19 должны придерживаться всех санитарных правил и требований.

Напомним, что стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00, болельщиков просят приходить на стадион заблаговременно.

После 3 туров группового этапа Франция имеет в активе 7 очков, сборная Украины – 3 зачетных пункта.