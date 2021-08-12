Динамо впевнено обіграло Минай у перенесеному матчі 1 туру чемпіонату України. Голи на свій рахунок записали Буяльський та Рамірес.

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Форвард Миная Євген Селезньов залишився незадоволеним діями арбітра в одному з епізодів, але свої претензії вирішив висловити Віталію Буяльському.

Олександр Караваєв не став терпіти та відповів 36-річному форварду. Після словесної перепалки у підтрибунному приміщенні НСК "Олімпійський" футболісти розійшлися по своїх роздягальнях.

Нагадаємо, Селезньов перейшов у Минай цього літа, він прагне стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України.

Відео конфлікту (09:14)