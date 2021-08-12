Журналіст Ігор Бурбас розсекретив хід перемовин між Сергієм Ребровим та босами Аль-Айна. Фахівець хоче очолити збірну України, але для цього мусить розірвати існуючу угоду, яку підписав лише 6 червня.

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За інформацією журналіста, перепон для припинення угоди майже немає, але головна проблема – комісійні, які отримали агенти і не хочуть повертати. Незабаром між сторонами мають відбутись фінальні перемовини, ящо питання не вдасться вирішити – Ребров залишиться в Еміратах, а УАФ розглядатиме інших кандидатур.

Також в Бурбаса є інформація, що сьогодні, 12 серпня, виконкому УАФ не відбудеться, а призначення нового тренера збірної України перенесуть на 17 серпня.

Нагадаємо, що національна команда з 1 серпня перебуває без головного тренера. 1 та 4 вересня Україна зіграє проти Казахстану та Франції у рамках відбору на ЧС-2022 в Катарі.