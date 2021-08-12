Квитки на матч Україна – Франція є двох видів: public (250-1000 гривень) і business (1500-5000 гривень). Придбати перепустки на гру можна лише на сайті ticketsbox.com.

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Усі квитки будуть іменними. Також повідомляється, що глядачі через пандемію COVID-19 мають дотримуватися усіх санітарних правил та вимог.

Нагадаємо, що стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00, вболівальників просять приходити на стадіон завчасно.

Після 3 турів групового етапу Франція має в активі 7 очок, збірна України – 3 залікові пункти.