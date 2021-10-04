Міністерство охорони здоров'я України планує перевести Львів у "червону зону" через велику кількість випадків зараження COVID-19. Про рішення мають оголосити найближчим часом.

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Таким чином, провести матч групового етапу відбору на ЧС-2022 Україна – Боснія і Герцеговина на "Арені Львів" буде неможливо. Ймовірно, УАФ прийме рішення перенести матч до Київа.

Нагадаємо, матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня. Поєдинок стартує 21:45.