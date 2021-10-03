Шотландський Селтік готовий запросити Андрія Шевченка на тренерський місток команди. "Кельти" вкрай незадоволені поточними результатами команди: провал на старті ЛІги Європи та 6 місце у чемпіонаті.

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Наразі Шевченко є пріоритетним кандидатом на заміну Ангелоса Постекоглу. Його перевагами є не лише професійні якості, а й непотрібність дозволу на роботу в Шотландії, ідеальне знання англійської та відсутність компенсації для попереднього роботодавця.

Нагадаємо, Шевченко покинув пост головного тренера збірної України 1 серпня. Він вів переговори з низкою клубів, але до підписання контракту справа так і не дійшла.