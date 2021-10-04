Министерство здравоохранения Украины планирует перевести Львов в "красную зону" из-за обилия случаев заражения COVID-19. О решении должны объявить в ближайшее время.

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Таким образом, провести матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина на "Арене Львов" будет невозможно. Вероятно, УАФ примет решение перенести матч в Киев.

Напомним, матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября. Поединок стартует 21:45.