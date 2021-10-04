Вже сьогодні футболісти збірної України зберуться для підготовки до матчів відбору ЧС-2022. Разом з усіма до табору команди прибуде і захисник Динамо Артем Шабанов.

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Список гравців збірної України, які прибудуть на збір

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва – Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі –Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зубков (Ференцварош), Ігор Харатін (Легія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).

Резервний список: Андрій Лунін (Реал), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Богдан Михайліченко (Андерлехт), Владислав Кочергін (Зоря), Владислав Калітвінцев (Десна).

Проти Фінляндії ми зіграємо на виїзді 9 жовтня. 12 жовтня Україна на "Арені Львів" прийме Боснію та Герцеговину.