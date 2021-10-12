Представники команд провели передматчеву нараду. Зокрема, вони домовилися, в якій формі збірні проведуть поєдинок.

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Цікаво, що збірна України зіграє у синій формі, хоча зазвичай вдома грає у жовтому комплекті. Наш голкіпер гратиме у зеленій екіпіровці.

Боснійці будуть грати у білій формі, а голкіпер гостей захищатиме ворота у жовтій формі.

Нагадаємо, матч Україна – Боснія та Герцеговина розпочнеться о 21:45. "Жовто-сині" мають в активі 8 очок, Боснія – 6 та гру у запасі.