Представители команд провели предматчевое совещание. В частности, они договорились, в какой форме сборные проведут поединок.

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Интересно, что сборная Украины сыграет в синей форме, хотя обычно дома играет в желтом комплекте. Наш голкипер будет играть в зеленой экипировке.

Боснийцы будут играть в белой форме, а голкипер гостей будет защищать ворота в желтой форме.

Напомним, матч Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45. "Желто-синие" имеют в активе 8 очков, Босния – 6 и игру в запасе.