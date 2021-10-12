У список на матч традиційно увійшли 23 виконавці. Як і в матчі з фінами, поза списком опинився хавбек Олександр Піхальонок.

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Заявка збірної України на гру з Боснією та Герцеговиною

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зубков (Ференцварош), Ігор Харатін (Легія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).

Матч на "Арені Львів" стартує о 21:45. Україна має 8 очок та йде на 2 місці у таблиці, Боснія має 6 очок та гру у запасі.