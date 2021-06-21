Відбулася нарада офіційних осіб від делегацій України та Австрії. Представники команд домовилися про форму на матч.

Цікаво Шевченко перед грою з Австрією назвав головний недолік своєї команди, якого треба уникнути

Україна проведе матч у жовтій формі, голкіпер захищатиме ворота в чорному екіпіруванні. Австрія зіграє у звичних червоно-білих кольорах, а воротар гратиме в бірюзовому комплекті.

Нагадаємо, вже сьогодні, 21 червня, Україна та Австрія зустрінуться в останньому турі групового етапу. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:00.

Наразі в команд по 3 очка, але в "жовто-синіх" краща різниця м'ячів, тож нашу команду може задовольнити і нічия.