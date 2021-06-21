Состоялось совещание официальных лиц от делегаций Украины и Австрии. Представители команд договорились о форме на матч.
Интересно Шевченко перед игрой с Австрией назвал главный недостаток своей команды, которого надо избежать
Украина проведет матч в желтой форме, голкипер будет защищать ворота в черной экипировке. Австрия сыграет в привычных красно-белых цветах, а вратарь будет играть в бирюзовом комплекте.
Напомним, уже сегодня, 21 июня, Украина и Австрия встретятся в последнем туре группового этапа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.
Сейчас у команд по 3 очка, но у "желто-синих" лучшая разница мячей, поэтому нашу команду может удовлетворить и ничья.