Состоялось совещание официальных лиц от делегаций Украины и Австрии. Представители команд договорились о форме на матч.

Интересно Шевченко перед игрой с Австрией назвал главный недостаток своей команды, которого надо избежать

Украина проведет матч в желтой форме, голкипер будет защищать ворота в черной экипировке. Австрия сыграет в привычных красно-белых цветах, а вратарь будет играть в бирюзовом комплекте.

Напомним, уже сегодня, 21 июня, Украина и Австрия встретятся в последнем туре группового этапа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.

Сейчас у команд по 3 очка, но у "желто-синих" лучшая разница мячей, поэтому нашу команду может удовлетворить и ничья.