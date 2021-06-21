Україна – Австрія: історія зустрічей
Обидва поєдинки мали товариський характер, однак відзначалися драматизмом та максимальною напругою.
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- Останній матч "синьо-жовтих" у 2011 році ввійшов в історію "Арени Львів". Спаринг з Австрією став історичним першим поєдинком, який прийняв щойно введений у експлуатацію стадіон.
- Вже на 18-й хвилині Артем Мілевський відкрив рахунок, однак у середині другого тайму Марк Янко відновив рівновагу. Згодом з поля був вилучений Олександр Кучер, проте у компенсований час, коли трибуни затягнули гімн України, Марко Девіч вирвав перемогу для господарів.
Огляд матчу Україна – Австрія
- Через півроку команди зустрілися в Австрії. Олександр Горяїнов та Максим Коваль на двох пропустили тричі. Українці відповіли дублем Олега Гусєва – 2:3.
- Єдиним українцем з нинішньої заявки "синьо-жовтих", який брав участь у тих поєдинках, є Андрій Ярмоленко. Австрійцям вдалося зберегти відразу кількох виконавців: Марко Арнаутовіча, Давіда Алабу і Юліана Баумгартлінгера.
Цікаві факти про матч Україна – Австрія на Євро-2020
- Історія виступів України та Австрії на чемпіонатах Європи є певною мірою схожою. Для обох команд це третій турнір за ліком. Дебютні спроби виявлялися "пільговими" завдяки статусу господарів: австрійці приймали Євро-2008 (разом зі швейцарцями), українці – Євро-2012 (спільно з поляками). Крім того, понеділкові суперники перемагали на континентальній першості не часто. Австрія лише одного разу, а Україна – двічі.
- У складі збірної Австрії виступає колишній захисник Динамо Александар Драговіч. У столиці України він грав з 2013-го по 2016-й і провів понад сотню поєдинків пліч-о-пліч з Ярмоленком, Сидорчуком, Макаренком та іншими ексдинамівцями.
Александар Драговіч (праворуч) / Фото Getty Images
- Найстаршим футболістом у складі наших суперників є захисник Зальцбурга Андреас Ульмер, якому у жовтні виповниться 36 років. Наш ветеран Андрій Пятов через тиждень святкуватиме 37-й день народження.
- Ярмоленко та Марлос засмучували віденський Рапід у складі Динамо та Шахтаря відповідно. Марлос також забивав за Металіст у ворота австрійського Зальцбурга у сезоні 2011/2012. У 2019-му оборонець збірної Австрії Мартін Хінтереггер відзначався у протистоянні з Шахтарем у Лізі Європи за Айнтрахт.