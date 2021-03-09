"Учітеся, брати мої": тренери збірної України прочитали вірш Шевченка до Дня народження Кобзаря
Тренери збірної України долучилися до святкування Дня народження Тараса Шевченка.
Джерело:УАФ
Представники тренерського цеху "синьо-жовтих" з нагоди Дня народження Тараса Шевченка прочитали вірш Кобзаря.
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Шану українському поету віддали Олександр Шовковський (помічник Шевченка), Сергій Нагорняк (головний тренер юнацької збірної U-17), Володимир Єзерський (головний тренер юнацької збірної U-19), Руслан Ротань (головний тренер молодіжної збірної U-21), Василь Кардаш (тренер молодіжної збірної U-21) та Олександр Мелащенко (тренер молодіжної збірної U-21).
Приємно вразили і два асистенти головного тренера збірної України – Андреа Малдера та Андреа Адзалін.
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