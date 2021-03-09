"Учитесь, братья мои": тренеры сборной Украины прочитали стихотворение Шевченко
Тренеры сборной Украины присоединились к празднованию Дня рождения Тараса Шевченко.
Источник:УАФ
Представители тренерского цеха "сине-желтых" по случаю Дня рождения Тараса Шевченко прочитали стихотворение Кобзаря.
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Уважение украинскому поэту отдали Александр Шовковский (помощник Шевченко), Сергей Нагорняк (главный тренер юношеской сборной U-17), Владимир Езерский (главный тренер юношеской сборной U-19), Руслан Ротань (главный тренер молодежной сборной U-21), Василий Кардаш ( тренер молодежной сборной U-21) и Александр Мелащенко (тренер молодежной сборной U-21).
Приятно поразили и два ассистента главного тренера сборной Украины – Андреа Малдера и Андреа Адзалин.
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