Агент пояснив популярність Яремчука серед європейських топів
Агент нападника Гента Романа Яремчука Сергій Серебренніков вважає, що українець готовий до зміни команди.
Джерело:Voetbalmagazine
На думку Сергія Серебреннікова, Роман Яремчук показав неабиякий прогрес, тому заслужив на увагу європейських грандів.
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"За три роки він досяг значного прогресу. Набрав м'язів, зміцнів, і це видно неозброєним оком.
Знайти хорошу "дев'ятку" в Європі зараз досить непросто, і він є саме таким. Думаю, Роман готовий зробити крок вперед і вийти зі своєї зони комфорту. У Бельгії він почувається досить впевнено", – сказав Серебренніков.
За чутками ЗМІ, на Яремчука претендують Спортінг та Рома. У поточному сезоні чемпіонату Бельгії український форвард провів 23 матчі, забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі.
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