На думку Петракова, вирішальне значення мала гостьова перемога над фінами, яка дала нам перевагу над конкурентом. Що стосується Боснії, то закрити питання у першому матчі завадила психологія.

Цікаво На місце великого Шевченка прийшов простий хлопець, – Петраков пояснив зміни характеру

"Друга гра з фінами, можна сказати, була вирішальна. Ви самі розумієте, якби я там програв – усе. На кону стояли три очки, і ми їх взяли.

У першому матчі з Боснією ніяких проклять не було. Я навіть з Пятовим розмовляв: "Ти капітан команди, що сталось? Я тобі кричав, ніхто нікого не чує, наче всі в ступор потрапили".

Потім цей гол. Дай хлопцю 100 разів так вдарити, і він не заб'є. У Сеніці була потрібна тільки перемога, це всі знали. Нікого налаштовувати не потрібно було, там просто було досить не нашкодити. Я був упевнений, що ми їх обіграємо. Всередині щось сиділо, і я був упевнений", – розповів Петраков.

Нагадаємо, 24 березня збірна України зіграє проти Шотландії в рамках плей-офф відбору на ЧС-2022. У разі успіху "жовто-сині" боротимуться за путівки на Мундіаль в Катарі з переможцем пари Уельс – Австрія.