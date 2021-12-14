По мнению Петракова, решающее значение имела гостевая победа над финнами, которая дала нам преимущество над конкурентом. Что касается Боснии, то закрыть вопрос в первом матче помешала психология.

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"Вторая игра с финнами, можно сказать, была решающей. Вы сами понимаете, если бы я там проиграл – все. На кону стояли три очка, и мы их взяли.

В первом матче с Боснией никаких проклятий не было. Я даже с Пятовым разговаривал: "Ты капитан команды, что случилось? Я тебе кричал, никто никого не слышит, будто все в ступор попали".

Затем этот гол. Дай парню 100 раз так ударить, и он не забьет. В Сенице нужна была только победа, это все знали. Никого настраивать не нужно было, там просто было достаточно не навредить. Я был уверен, что мы их обыграем. Внутри что-то сидело, и я был уверен", – рассказал Петраков.

Напомним, 24 марта сборная Украины сыграет против Шотландии в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022. В случае успеха "желто-синие" будут бороться за путевки на Мундиаль в Катаре с победителем пары Уэльс – Австрия.