Наставник збірної відзначив, що зараз йому не потрібно жорстко щось доводити. Національна команда – не молодь, рівень гравців дозволяє вести спокійну комунікацію.

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"Зараз я вже не страшний. Це було, коли працював з молодими футболістами, та і я був молодший. Десь міг зірватися, але з часом змінився, став гнучкішим.

Та й куди мені тут, у збірній України? Тут такі футболісти, а я на них буду зриватися, як на малих дітей. До того ж, ви не забувайте, що я прийшов сюди працювати після Шевченка. Після нашого великого футболіста і людини. І прийшов я, простий хлопець з Куренівки", – сказав Петраков.

Нагадаємо, Петраков попри складну ситуацію в групі зумів вивести Україну в плей-офф відбору на ЧС-2022. 24 березня у Глазго ми поміряємося силами з Шотландією, а в разі успіху будемо боротися за право грати в Катарі з переможцем пари Уельс – Австрія.