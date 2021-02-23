Шовковський у Чорноморці: за якої умови легендарний воротар очолить одеситів
Журналіст Ігор Циганик розповів, за якого розвитку подій легендарний український воротар Олександр Шовковський зможе очолити Чорноморець.
Джерело:Циганик LIVE
За словами Ігоря Циганика, Олександр Шовковський справді може стати головним тренером Чорноморця, але для цього у клубу повинні змінитися власники.
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Цілком ймовірна зміна власника у одеської команди, але якщо вийде домовитися з Клімовим. Проте він зайняв таку позицію... Вимагає, щоб йому заплатили стільки грошей, скільки він сам хоче за бренд під назвою Чорноморець. Чи готові будуть заплатити потенційні покупці такі гроші – це вже питання.
Але я сумніваюся, що при Клімові команду очолить Шовковський. Він – це ім'я, і якщо він буде ставити завдання, то вони будуть серйозними", – вважає Циганик.
Нагадаємо, попередній тренер Чорноморця Сергій Ковалець покинув "моряків" через заборгованість по зарплаті. Шовковський наразі працює помічником Андрія Шевченка у збірній України.
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