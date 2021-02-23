Журналіст Ігор Циганик розповів, за якого розвитку подій легендарний український воротар Олександр Шовковський зможе очолити Чорноморець.

За словами Ігоря Циганика, Олександр Шовковський справді може стати головним тренером Чорноморця, але для цього у клубу повинні змінитися власники.

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Цілком ймовірна зміна власника у одеської команди, але якщо вийде домовитися з Клімовим. Проте він зайняв таку позицію... Вимагає, щоб йому заплатили стільки грошей, скільки він сам хоче за бренд під назвою Чорноморець. Чи готові будуть заплатити потенційні покупці такі гроші – це вже питання.

Але я сумніваюся, що при Клімові команду очолить Шовковський. Він – це ім'я, і ​​якщо він буде ставити завдання, то вони будуть серйозними", – вважає Циганик.

Нагадаємо, попередній тренер Чорноморця Сергій Ковалець покинув "моряків" через заборгованість по зарплаті. Шовковський наразі працює помічником Андрія Шевченка у збірній України.