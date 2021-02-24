Хавбек Ворсклы Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат Динамо, ответил на вопрос о сборной Грузии.

В СМИ звучала информация, что хавбек Георгий Цитаишвили сменит гражданство и будет играть за сборную Грузии. Такова была воля его дедушки, который недавно умер. Сам футболист уже прокомментировал слухи о смене национальной команды.

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"Пока не могу и не имею права что-то говорить на эту тему. Когда будет конкретика, тогда все станет ясно.

Сейчас я сосредоточен на футболе в составе Ворсклы. Прекрасно себя чувствую в этой команде. Меня хорошо принял коллектив, главный тренер. Сейчас хочу добиться стабильности и иметь постоянную игровую практику. Хочу проявить себя, чтобы вернуться в киевское Динамо.

Думаю, что нам с Ворсклой по силам пробиться в еврокубки. Самая сейчас большая проблема – поля и погода. Не ожидал, что матчи не отменят и мы будем играть на таких полях, которые сейчас явно не готовы к сезону. Думаю, это мешает показать нам, футболистам, свое мастерство на 100 процентов. Кроме того, возрос риск получить травму, тем более игрокам сборной", – сказал футболист.

Отметим, что Цитаишвили родился в Израиле, а футбольное воспитание получил в киевском Динамо. Футболист выступал за сборные Украины U-17, U-18 и U-19, а в составе U-20 под руководством Александра Петракова стал чемпионом мира.