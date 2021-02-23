Україна – Бахрейн: товариський матч прийме Харків
Товариський поєдинок перед Євро-2020 зі збірною Бахрейну відбудеться на ОСК "Металіст".
Джерело:Харківська ОДА
Національна збірна вже готується до товариських матчів перед Євро-2020.
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Поєдинок проти збірної Бахрейну відбудеться у Харкові, на ОСК "Металіст". Товариський матч попередньо запланований на 23 травня.
Після цього підопічні Шевченка перед Євро-2020 поміряються силами з Північною Ірландією (3 червня) і Кіпром (7 червня).
Євро-2020 стартує 11 червня. У групі ми зіграємо з Нідерандами, Австрією та Північною Македонією.
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