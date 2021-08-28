Талановитий хавбек Динамо Георгій Цітаішвілі, який на правах оренди грає за Чорноморець, може дебютувати за збірну Грузії. 20-річний футболіст замінить у команді вінгера Рубіна Хвічу Кварацхелію, який отримав травму.

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Нагадаємо, що Цітаішвілі пройшов через усі юнацькі збірні України, також грав за молодіжну команду. У складі команди U-20 у 2019 році став чемпіоном світу.

Згодом отримав грузинське громадянство. Як розповідали чутки, такою була воля його діда, який пішов з життя.

Віллі Саньйоль збирає своїх підопічних 30 серпня, Грузія гратиме проти Косово, Іспанії та Болгарії.