Талантливый хавбек Динамо Георгий Цитаишвили, который на правах аренды играет за Черноморец, может дебютировать за сборную Грузии. 20-летний футболист заменит в команде вингера Рубина Хвичу Кварацхелию, который получил травму.

Интересно Уход Шевченко стал неожиданностью, – Блохин отреагировал на возможность назначения в сборную

Напомним, что Цитаишвили прошел через все юношеские сборные Украины, также играл за молодежную команду. В составе команды U-20 в 2019 году стал чемпионом мира.

Впоследствии получил грузинское гражданство. Как рассказывали слухи, такой была воля его деда, который ушел из жизни.

Вилли Саньоль собирает своих подопечных 30 августа, Грузия будет играть против Косово, Испании и Болгарии.