Імениті суперники не лякають 18-річного захисника збірної України. Він переконаний, що такі матчі дозволяють підвищити свій рівень та набагато цікавіші за протистояння з "середняками".

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Також він зауважив, що багато динамівців грали на Євро-2020, тому кияни зможуть показати кращу гру, ніж минулого року. Також Ілля поділився очікуваннями на матчі проти Бенфіки, за яку грає його партнер по збірній – Роман Яремчук.

Звичайно, це буде дуже цікава зустріч. Бенфіка – теж хороша, сильна команда, але в матчах з нею ми зобов'язані добре себе проявити,

– сказав Забарний.

Зазначимо, жеребкування помістило Динамо в групу Е, за вихід з якої також будуть битися Баварія, Барселона та Бенфіка.