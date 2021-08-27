Олег Володимирович неоднозначно оцінює шлях України на чемпіонаті Європи. "Все могло скластися інакше. Не влуч у поперечину, а забий Левандовський в останньому матчі групового етапу Польща-Швеція – і для нашої збірної все закінчилося б. З одного боку приємно усвідомлювати, що Україна дійшла до стадії 1/4 фіналу, а з іншого залишилося двояке враження в контексті самої гри", – вважає Блохін.

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Також легендарний футболіст та тренер висловив подив у зв'язку з відставкою Шевченка.

Відхід Шевченка для мене він став несподіванкою, – заявив Блохін. – Роль наступника головного тренера? Ні-ні-ні, мою кандидатуру на розгляд не подавали. Подавали Мирона Маркевича і Олексія Михайличенка. А ще Сергія Реброва, він був в цьому списку першим.

Блохін чітко відповів на запитання про роботу у національній команді.

Думаю, що ні. Якщо вже на те пішло, то нехай Андрій Шевченко дограє цей відбірковий цикл, а потім буде вирішувати, йти чи не йти. Але щоб залишати збірну в такому становищі... Мабуть, після стартової нічиєї з Францією здавалося, що обіграють фінів і казахів – і в активі буде сім очок! Але не тут-то було. Зараз ситуація важка.

Фахівець оцінив турнірне становище у групі України у відборі ЧС-2022.

"Шанси сьогодні є і у Фінляндії, і у Боснії та Герцеговини. Що стосується казахів, то вони можуть тільки попсувати нерви. Як це було в матчі з Україною. Та й французи з ними намучилися. У всякому разі збірна Казахстану все ж таки не дотягує до високого рівня фаворита. В гостях з казахами грати важко, оскільки матчі проводяться на штучному полі. Наша національна команда збереться 29 серпня, а вже через два дні полетить в Казахстан. На відміну від збірної України, у суперника буде цілий тиждень на підготовку до матчу. А це важливо. Загалом, ситуація непроста", – зазначив Блохін.

Очільник Комітету збірних зауважив, що він не формував список гравців, які викликані на серпневі поєдинки "синьо-жовтих".

Може, Олексій Михайличенко брав участь – не знаю, не говорив з ним про це. Думаю, що на цю тему у керівництва УАФ була розмова з Сергієм Ребровим і Олександром Петраковим, який на той момент вже вважався другою кандидатурою на пост наставника збірної. Якщо Петраков, як виконувач обов'язків головного тренера, буде радитися – немає питань.

Нагадаємо, що у вересні Україна проведе три поєдинки: у кваліфікації ЧС-2022 з Казахстаном (1 вересня) та Францією (4 вересня), а також спаринг з Чехією (8 вересня).