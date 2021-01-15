Українець вийшов у основі вперше у новому році.

У четвер ввечері Аталанта приймала вдома Кальярі в рамках Кубка Італії. Після чотирьох попередніх поєдинків, які Маліновський розпочинав з лави запасних, Джан П’єро Гасперіні нарешті довірив йому місце на полі з перших хвилин.

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Бергамаски класно розпочали поєдинок і протягом усього першого тайму влаштували облогу воріт суперника. Та лише перед самою перервою росіянин Олексій Міранчук відкрив рахунок. Однак на старті другого тайму команда із Сардинії відновила рівновагу завдяки сольному проходу Ріккардо Соттіла.

Після того, як рахунок знову став рівним, господарі кинулися в атаку і відзначилися двічі за чотири хвилини. На жаль, Маліновський не брав безпосередньої участі у жодній з гольових атак, втім українець традиційно виконував функції конструктора атак. Щоправда, інколи в діях українця простежувалися незвичні для нього хвилювання і метушня.

У чвертьфіналі, який заплановано на 26 січня, Аталанта зустрінеться з переможцем пари Лаціо-Парма. Наступну гру команда Маліновського проведе вже у неділю проти Дженоа в Серії А. Українець знову опиниться у запасі?

Огляд матчу

Кубок Італії, 1/8 фіналу

Аталанта – Кальярі 3:1

Голи: Міранчук, 43, Мурієль, 61, Шутало, 64 – Соттіл, 55.