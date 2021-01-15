Самым дорогим украинским футболистом стал капитан Динамо Виктор Цыганков. Его цена составляет 24 миллиона евро.

Портал Transfermarkt обновил трансфертные цены на футболистов. Рейтинг украинских игроков возглавил хавбек Динамо Виктор Цыганков.

Интересно Аталанта побеждает в Кубке – Малиновский наконец-то в старте, но без результативных действий

Данные портала свидетельствуют, что за переход 23-летнего хавбека Динамо может просить не менее 24 миллионов евро.

На втором месте оказался полузащитник Аталанты Руслан Малиновский, его цена составляет 21 миллион евро. Первую тройку с ценой в 20 миллионов евро закрывает универсал Манчестер Сити Александр Зинченко.

В пятерку вошли Виталий Мыколенко (15 миллионов евро), Роман Яремчук и Николай Матвиенко (по 11 миллинов). Далее следует Тарас Степаненко – 8 миллионов евро.

Андрей Ярмоленко делит 8-9 место с Владиславом Супрягой, а десятую строчку занял голкипер Анатолий Трубин (7 миллионов евро).