Журналіст та коментатор Віктор Вацко розповів про трансферні переговори, які проводило київське Динамо у 2019 році.

За словами Віктора Вацка, у 2019 році київське Динамо отримувало пропозицію щодо хавбека Віктора Циганкова. Про це журналіст та коментатор розповів у програмі "Вмикай підігрів".

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"Біло-сині" отримали конкретну пропозицію про трансфер футболіста. За Циганкова киянам пропонували 15 мільйонів євро. Який саме клуб зробив цю пропозицію, Вацко не уточнив. Переговори не дійшли до логічного завершення.

Нагадаємо, що нещодавно портал Transfermarkt оцінив Циганкова у 24 мільйони євро, що зробило його найдорожчим українським футболістом на даний момент.