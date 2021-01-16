Журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал о трансферных переговорах, которые проводило киевское Динамо в 2019 году.

По словам Виктора Вацко, в 2019 году киевское Динамо получало предложение касаемо хавбека Виктора Цыганкова. Об этом журналист и комментатор рассказал в программе "Включай подогрев".

К теме Цены на украинских футболистов: кто оказался на вершине рейтинга

"Бело-синие" получили конкретное предложение о трансфере футболиста. За Цыганкова киевлянам предлагали 15 миллионов евро. Какой именно клуб сделал это предложение Вацко не уточнил. Переговоры не дошли до логического завершения.

Напомним, что недавно портал Transfermarkt оценил Цыганкова в 24 миллиона евро, что сделало его самым дорогим украинским футболистом на данный момент.