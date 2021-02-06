Циганков – у топі найдорожчих вінгерів плей-офф Ліги Європи
Хавбек Динамо Віктор Циганков став єдиним українським представником у сотні найдорожчих гравців ЛЄ.
Джерело:Transfermarkt
Вже незабаром Шахтар та Динамо розпочнуть єврокубкову весну: кияни прийматимуть бельгійський Брюгге, а "гірники" на виїзді зустрінуться з Маккабі Тель-Авів.
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Портал Transfermarkt опублікував рейтинг найдорожчих футболістів другого за силою євротурніру. У першу сотню потрапив лише один українець – Віктор Циганков.
Вінгер Динамо із цінником у 24 мільйони євро перебуває на 93-96 сходинці. А ось в рейтингу найдорожчих правих атакувальних вінгерів плей-офф Ліги Європи українець замикає першу десятку.
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