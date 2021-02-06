У середині першого тайму Аталанта вела у рахунку 3:0.

Джерело: 24 канал

Аталанта видала розкішну середину тайму, коли за сім хвилин тричі приголомшила Торіно. Спочатку Мартен де Рон оформив фантастичну передачу на хід Йосіпу Ілічічу, який пробив Сальваторе Сірігу. Рефері зафіксував офсайд, однак після перегляду повтору змінив своє рішення.

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Другу гольову атаку розігнав Маліновський. Українець отримав передачу з глибини, кинджально ввірвався у заключну третину поля і віддав ліворуч на Луїса Мурієля, який прострілив на дальню штангу. Руслан до м’яча не дотягнувся, зате Робін Госенс зберіг темп і з гострого кута потужно пробив – 2:0.

Минуло ще дві хвилини і відзначився вже Мурієль. Ідеальний пас на колумбійця видав Ілічіч. З першим ударом Сірігу впорався, та добивання Мурієля стало фатальним.

Аталанта дуже швидко здобула комфортний результат і так само миттєво його розгубила. Кінцівка першого тайму минула під диктовку гостей. Спочатку Андреа Белотті не реалізував пенальті, проте першим виявився на добиванні, а незабаром бразилець Бремер майже нівелював перевагу бергамасків.

Після перерви результативність суттєво впала – було забито лише один гол. Маліновський пішов з поля на 78-й хвилині, а через шість хвилин туринці скористалися стандартом – Федеріко Бонацоллі вистрибнув найвище у штрафному майданчику і головою переправив снаряд у сітку.

Варто зауважити, що новачок Аталанти Віктор Коваленко навіть не потрапив у запас – ЗМІ повідомили про проблеми зі шлунком в українця.

Гол, організований Маліновським

Чемпіонат Італії, 21 тур

Аталанта – Торіно 3:3

Голи: Ілічіч, 14, Госенс, 19, Мурієль, 21 – Белотті, 42, Бремер, 45+1, Бонацоллі, 84.