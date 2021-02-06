Хавбек Динамо Виктор Цыганков стал единственным украинским представителем в сотне самых дорогих игроков ЛЕ.

Уже вскоре Шахтер и Динамо начнут еврокубковую весну: киевляне будут принимать бельгийский Брюгге, а "горняки" на выезде встретятся с Маккаби Тель-Авив.

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Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов второго по силе еврокубка. В первую сотню попал только один украинец – Виктор Цыганков.

Вингер Динамо с ценником в 24 миллиона евро находится на 93-96 строчке. А вот в рейтинге самых дорогих правых атакующих вингеров плей-офф Лиги Европы украинец замыкает первую десятку.