Цыганков – в топе самых дорогих вингеров плей-офф Лиги Европы
Хавбек Динамо Виктор Цыганков стал единственным украинским представителем в сотне самых дорогих игроков ЛЕ.
Источник:Transfermarkt
Уже вскоре Шахтер и Динамо начнут еврокубковую весну: киевляне будут принимать бельгийский Брюгге, а "горняки" на выезде встретятся с Маккаби Тель-Авив.
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Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов второго по силе еврокубка. В первую сотню попал только один украинец – Виктор Цыганков.
Вингер Динамо с ценником в 24 миллиона евро находится на 93-96 строчке. А вот в рейтинге самых дорогих правых атакующих вингеров плей-офф Лиги Европы украинец замыкает первую десятку.
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