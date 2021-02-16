УАФ та Всеукраїнська асоціація футболістів назвали переможців премії "Футбольні зірки України-2020".

Стали відомі усі переможці номінації "Футбольні зірки України-2020".

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Найкращим серед молодих гравців став центральний захисник Динамо Ілля Забарний.

Наставник Ференцвароша Сергій Ребров переміг у номінації "Найкращий тренер чоловічих команд, що працює за кордоном".

Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський став "найкращим футболістом-легіонером, що грає за кордоном".

Капітан київського Динамо Віктор Циганков удостоївся звання найкращого футболіста України.