Циганков – найкращий гравець України, Маліновський – переможець серед легіонерів
УАФ та Всеукраїнська асоціація футболістів назвали переможців премії "Футбольні зірки України-2020".
Джерело:УАФ
Стали відомі усі переможці номінації "Футбольні зірки України-2020".
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Найкращим серед молодих гравців став центральний захисник Динамо Ілля Забарний.
Наставник Ференцвароша Сергій Ребров переміг у номінації "Найкращий тренер чоловічих команд, що працює за кордоном".
Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський став "найкращим футболістом-легіонером, що грає за кордоном".
Капітан київського Динамо Віктор Циганков удостоївся звання найкращого футболіста України.
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