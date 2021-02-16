Цыганков – лучший игрок Украины, Малиновский – победитель среди легионеров
УАФ и Всеукраинская ассоциация футболистов назвали победителей премии "Футбольные звезды Украины-2020".
Источник:УАФ
Стали известны все победители номинации "Футбольные звезды Украины-2020".
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Лучшим среди молодых игроков стал центральный защитник Динамо Илья Забарный.
Наставник Ференцвароша Сергей Ребров победил в номинации "Лучший тренер мужских команд, который работает за рубежом".
Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский стал "лучшим футболистом-легионером, играющий за рубежом".
Капитан киевского Динамо Виктор Цыганков удостоился звания лучшего футболиста Украины.
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