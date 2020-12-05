Циганков – гравець листопада в Динамо
Фанати Динамо вважають Віктора Циганкова найкориснішим футболістом киян за підсумками листопада.
Визначився найкращий гравець київського Динамо в листопаді, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
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Найбільше голосів фанатів киян отримав Віктор Циганков. За нього віддали голоси 42% вболівальників. Другу та третю сходинку ділять Микола Шапаренко та Руслан Нещерет, в них по 20% голосів.
Також в топ-5 також увійшли Беньямін Вербіч (11%) та Денис Гармаш (7%).
В листопаді Циганков зіграв у трьох матчах Динамо та відзначився двома голами.
Віктор Циганков – найкращий гравець Динамо в листопаді / Фото ФК Динамо Київ
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