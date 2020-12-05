Фанати Динамо вважають Віктора Циганкова найкориснішим футболістом киян за підсумками листопада.

Визначився найкращий гравець київського Динамо в листопаді, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Найбільше голосів фанатів киян отримав Віктор Циганков. За нього віддали голоси 42% вболівальників. Другу та третю сходинку ділять Микола Шапаренко та Руслан Нещерет, в них по 20% голосів.

Також в топ-5 також увійшли Беньямін Вербіч (11%) та Денис Гармаш (7%).

В листопаді Циганков зіграв у трьох матчах Динамо та відзначився двома голами.

Віктор Циганков – найкращий гравець Динамо в листопаді / Фото ФК Динамо Київ