Підкорення Європи: українець – в збірній туру ЛЄ
Український захисник Слована Тарас Качараба потрапив у список найкращих гравців 5-го туру Ліги Європи.
УЄФА назвав символічну збірну 5-го туру Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт європейського футбольного союзу.
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Місце в центрі захисту зайняв український захисник чеського Слована Тарас Качараба.
Нагадаємо, що його гол став переможним у протистоянні з Гентом Романа Яремчука, якому теж вдалося відзначитися в дебютному після хвороби на коронавірус матчі.
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