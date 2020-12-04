Український захисник Слована Тарас Качараба потрапив у список найкращих гравців 5-го туру Ліги Європи.

УЄФА назвав символічну збірну 5-го туру Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт європейського футбольного союзу.

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Місце в центрі захисту зайняв український захисник чеського Слована Тарас Качараба.

Нагадаємо, що його гол став переможним у протистоянні з Гентом Романа Яремчука, якому теж вдалося відзначитися в дебютному після хвороби на коронавірус матчі.