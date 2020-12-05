Фанаты Динамо считают Виктора Цыганкова самым полезным футболистом киевлян по итогам ноября.

Определился лучший игрок киевского Динамо в ноябре, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Больше всего голосов фанатов киевлян получил Виктор Цыганков. За него отдали голоса 42% болельщиков. Вторую и третью строчку делят Николай Шапаренко и Руслан Нещерет, у них по 20% голосов.

Также в топ-5 также вошли Беньямин Вербич (11%) и Денис Гармаш (7%).

В ноябре Цыганков сыграл в трех матчах Динамо и отметился двумя голами.

Віктор Циганков – найкращий гравець Динамо в листопаді / Фото ФК Динамо Київ