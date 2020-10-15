Футболіст збірної України Олександр Караваєв прокоментував жорстке звернення Андрія Шевченка до гравців перед грою з Іспанією. 12-го жовтня Шевченко на передматчевому тренуванні на НСК "Олімпійський" жорстко звернувся, ймовірно, до Віталія Миколенка.

Як повідомлялося раніше, під час звернення до команди, яке вдалося записати журналістам, Шевченко попросив не сміятися футболіста.

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"Не треба сміятися. Синку, не треба сміятися. Мені не до сміху. І нікому до сміху завтра не буде. Зрозуміло?", – звернувся Шевченко, ймовірно до Миколенка, адже спрямовував свій погляд на нього.

Партнер Миколенка по "Динамо" та збірній України Олександр Караваєв заявив, що це звичайний робочий момент.

Це звичайний робочий момент. Нічого такого. Андрій Миколайович часто може і напхати, і підбадьорити, і пожартувати. Це звичайний робочий момент, нічого коментувати,

– сказав Караваєв під час засідання Експерт-клубу Parimatch.

Що передувало зверненню Шевченка До матчу з Іспанією збірна України мала у пасиві три поспіль поразки. Все розпочалося у вересні, коли "синьо-жовті" програли Іспанії (4:0.