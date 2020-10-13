У головного тренера збірної України Андрія Шевченка немає часу на веселощі. На тренуванні команди на стадіоні він звернувся до гравців перед матчем проти Іспанії.

На передматчевому тренуванні на НСК "Олімпійський" за день до гри, в понеділок, 12 жовтня, Андрій Шевченко був дуже зосереджений. При вишикуванні команди перед тренуванням він звернувся до гравців. Частину його промови вдалося знайти журналістам з FootballHub.

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"Не треба сміятися. Синку, не треба сміятися. Мені не до сміху. І нікому до сміху завтра не буде. Зрозуміло?", – звернувся Шевченко до гравців.

Скоріш за все це звернення головний тренер збірної адресував до Віталія Миколенка, який в той час був перед ним.

Що саме стало причиною таких слів Шевченко – на відео не потрапило.