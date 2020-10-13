Нікому не до сміху буде, – Шевченко до гравців збірної перед матчем з Іспанією
У головного тренера збірної України Андрія Шевченка немає часу на веселощі. На тренуванні команди на стадіоні він звернувся до гравців перед матчем проти Іспанії.
На передматчевому тренуванні на НСК "Олімпійський" за день до гри, в понеділок, 12 жовтня, Андрій Шевченко був дуже зосереджений. При вишикуванні команди перед тренуванням він звернувся до гравців. Частину його промови вдалося знайти журналістам з FootballHub.
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"Не треба сміятися. Синку, не треба сміятися. Мені не до сміху. І нікому до сміху завтра не буде. Зрозуміло?", – звернувся Шевченко до гравців.
Скоріш за все це звернення головний тренер збірної адресував до Віталія Миколенка, який в той час був перед ним.
Що саме стало причиною таких слів Шевченко – на відео не потрапило.
- Нагадаємо, збірна України програла три матчі поспіль – Іспанії (0:4), Франції (1:7) та Німеччині (1:2). Два останні матчі відбулися 7 та 10 жовтня відповідно.
- 13 жовтня на "синьо-жовтих" очікує ще один матч проти збірної Іспанії. Цього разу в Києві на НСК "Олімпійський".
- Букмекери Marathonbet віддають перевагу у матчі гостям. Звитягу збірної Іспанії вони оцінили коефіцієнтом 1,46. На те, що підопічні Шевченка зможуть дати гідний бій супернику та перемогти – 7,40. На нічию у матчі стоїть коефіцієнт 5,45.