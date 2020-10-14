Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вийшов на друге місце серед тренерів за кількістю проведених матчів. Тепер в його активі 38 ігор.

Матчем проти Іспанії, який закінчився сенсаційною перемогою збірної України, Андрій Шевченко обійшов свого попередника Михайла Фоменка та вийшов на друге місце.

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В Шевченка тепер 38 матчів на чолі збірної України. З цих матчах українці перемогли 21 раз, 9 разів зіграли внічию та 8 разів програли.

Попереду в списку лише Олег Блохін. Він двічі очолював збірну України – з вересня 2003 року до грудня 2007 року. А також з квітня 2011 року до вересня 2012 року. Під його керівництвом українці зіграли 64 матчі.

Чи зможе Шевченко побити рекорд Блохіна

У Шевченка контракт діє до кінця 2022 року – закінчення Чемпіонату світу з футболу.

Він проведе ще три матчі у 2020 році: 11 листопада товариську гру проти Польщі, а також два матчі Ліги націй – 14 листопада проти Німеччини та 17 листопада проти Швейцарії. Всі три ігри відбудуться на виїзді.

Поки невідомо, скільки збірна України проведе матчів у 2021 році. Як мінімум – 17.

Євро-2020. Збірна України точно виступить на Чемпіонаті Європи. Це означає, що вона зіграє три матчі в групі – проти Нідерландів та Австрії. Третій суперник ще визначається. Це мінімум. У випадку виходу з групи, кількість матчів буде зростати – 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал та фінал. Відтак таких матчів може бути й сім.

Кваліфікація ЧС-2022. Точно можна говорити, що Україна виступить у відборі на Чемпіонат світу 2022 року. Українці можуть потрапити в групу з п'ятьма або шістьма командами. В УЄФА запропонували календар на десять турів. Тобто можна говорити про 8 або 10 матчів.

До теми: ЧС-2022: УЄФА затвердив календар матчів кваліфікації – коли зіграє Україна

Товариські матчі. Календар відбору на ЧС-2022 передбачає календар на 10 турів. Тож якщо команда потрапить у групу з п'ятьма командами, то в неї буде лише вісім турів. Ще два тури – товариські матчі.



Перед Євро-2020 передбачено товариські матчі для збірних. Українці в підготовці до турніру можуть провести два матчі. Це мінімальна кількість. Їх може бути й три.



Ще два товариські матчі передбачені у жовтні та листопаді, коли матчів відбору за один ігровий тиждень буде лише по два, а не три.

Таким чином кількість матчів на чолі збірної на кінець 2021 року може бути як мінімум 58. Для побиття рекорду Блохіна Шевченку требу буде провести ще 7 матчів. Це можна буде зробити за 2022 рік, поки в головного тренера діятиме угода.