Футболист сборной Украины Александр Караваев прокомментировал жесткое обращение Андрея Шевченко к игрокам перед игрой с Испанией. 12-го октября Шевченко на предматчевой тренировке на НСК "Олимпийский" жестко обратился, вероятно, к Виталию Миколенко.

Как сообщалось ранее, во время обращения к команде, которое удалось записать журналистам, Шевченко попросил не смеяться футболиста.

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"Не надо смеяться. Сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно?" – обратился Шевченко, вероятно к Миколенко, потому что устремлял свой взгляд на него.

Партнер Миколенко по "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев заявил, что это обычный рабочий момент.

Это обычный рабочий момент. Ничего такого. Андрей Николаевич часто может и напихать, и подбодрить, и пошутить. Это обычный рабочий момент, нечего комментировать,

- сказал Караваев во время заседания эксперт-клуба Parimatch.

Что предшествовало обращению Шевченко

До матча с Испанией сборная Украины имела в пассиве три подряд поражения. Все началось в сентябре, когда "сине-желтые" проиграли Испании (4:0).

Болезненное поражение команда Шевченко потерпела 7-го октября, когда была бита Францией (7:1). Третье поражение Украине нанесла Германия (2:1).

В поединке с Испанией 13-го октября Украина победила (1:0) и прервала серию неудач.