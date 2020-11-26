Шевченко відреагував на скандальне рішення УЄФА про технічну поразку збірної
Наставник збірної України Андрій Шевченко висловився про рішення УЄФА присудити "жовто-синім" технічну поразку у скасованому матчі 6-го туру Ліги націй.
Головний тренер збірної Андрій Шевченко не захотів коментувати рішення УЄФА, проте подякував за роботу усім причетним до національної команди. Відповідний допис він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
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"Швейцарія – Україна 3:0. Я не буду коментувати рішення УЄФА. Я лиш хочу подякувати тренерському штабу, медичному персоналу збірної, всім працівникам Асоціації за проявлений високий професіоналізм.
Я дякую всім футболістам команди за те, що вони попри надзвичайно складні обставини віддали всі сили на полі і продовжували боротися. Також я безмежно вдячний нашим уболівальникам за вашу підтримку і єдність з командою у цей важкий для всіх час. Ми не відповідаємо за цей результат", – написав наставник збірної.
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