Хавбек збірної України Руслан Маліновський прокоментував рішення УЄФА про технічну поразку "жовто-синіх" у матчі проти Швейцарії.

На думку Руслана Маліновського, на технічну поразку не заслуговувала жодна команда, а доля поєдинку має вирішуватися на футбольному полі. Про це футболіст заявив в ефірі Футбол NEWS.

Шевченко відреагував на скандальне рішення УЄФА про технічну поразку збірної

"Це не помилка України. Як сказав Шевченко, у цьому випадку ніхто не заслуговував на технічну поразку, ні Україна, ні Швейцарія. Ми повинні були все вирішувати на полі, а не в кабінетах УЄФА в Швейцарії. Прикро, коли все так відбувається.

Ми двічі виграли, у Львові Швейцарію перемогли. Звичайно, і програвали теж. Дуже прикро, коли так відбувається після двох перемог, у останньому турі".

Також футболіст вірить, що матч таки вдасться зіграти.

"Сподіваюся, УАФ докладе всіх зусиль, щоб ми могли зіграти цей матч. За це люди люблять футбол – за суперництво, все повинно вирішуватися на полі", – сказав Маліновський.

Зазначимо, що УАФ вже готує позов в Спортивний арбітражний суд.