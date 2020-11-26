Це не наша помилка, – Маліновський – про технічну поразку збірної
Хавбек збірної України Руслан Маліновський прокоментував рішення УЄФА про технічну поразку "жовто-синіх" у матчі проти Швейцарії.
На думку Руслана Маліновського, на технічну поразку не заслуговувала жодна команда, а доля поєдинку має вирішуватися на футбольному полі. Про це футболіст заявив в ефірі Футбол NEWS.
Шевченко відреагував на скандальне рішення УЄФА про технічну поразку збірної
"Це не помилка України. Як сказав Шевченко, у цьому випадку ніхто не заслуговував на технічну поразку, ні Україна, ні Швейцарія. Ми повинні були все вирішувати на полі, а не в кабінетах УЄФА в Швейцарії. Прикро, коли все так відбувається.
Ми двічі виграли, у Львові Швейцарію перемогли. Звичайно, і програвали теж. Дуже прикро, коли так відбувається після двох перемог, у останньому турі".
Також футболіст вірить, що матч таки вдасться зіграти.
"Сподіваюся, УАФ докладе всіх зусиль, щоб ми могли зіграти цей матч. За це люди люблять футбол – за суперництво, все повинно вирішуватися на полі", – сказав Маліновський.
Зазначимо, що УАФ вже готує позов в Спортивний арбітражний суд.
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