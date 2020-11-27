Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич возмущен решением УЕФА присудить техническое поражение сборной Украины в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии.

По мнению экс-наставника Металлиста и Днепра Мирона Маркевича, УАФ нужно бороться за переигровку матча Швейцария – Украина весной. Об этом он заявил в комментарии ua-football.

Шевченко отреагировал на скандальное решение УЕФА о техническом поражении сборной

"Какое там решение! Ничем иным, как издевательством над нами, это не назовешь. Наша команда была готова играть, а люцернский врач сказал, что что-то не так. Даже не знаю, что и говорить после этой новости... Честно говоря, не думал, что такое может произойти. Надеялся, что будет назначена переигровка матча весной, но все сложилось иначе. Для меня (да и не только для меня) это шок.

Обидно осознавать, что принимаются подковерные решения. Понятное дело, что это неправильно. Обязательно нужно идти в Лозаннский суд, и пусть он решает. Смущает, конечно, что Лозанна, как и Ньон, где расположена штаб-квартира УЕФА, в одной стране, сборной которой и была присуждена техническая победа. В связи с этим шансов мало. Но побороться нужно", – сказал он.

Также легенарний тренер добавил, что в отношении других сборных УЕФА не принял бы такое скандальное решение.

Доверие к УЕФА подорвано – это сто процентов! Я не думаю, что если бы на нашем месте была Германия или Англия, они бы себе такое позволили. В отношении же сборной Украины такой поступок – пренебрежение. Как и к нашей стране в целом.

"Подумать только: на ровном месте мы выбыли из элитной группы! Побороться надо в любом случае, я в этом убежден.

Это не наша ошибка, – Малиновский о техническом поражении сборной

Многое будет зависеть не только от юристов, но и от ряда факторов. В первую очередь, от здравого смысла. Надеюсь, что в Лозаннском суде люди более трезвомыслящие, чем функционеры УЕФА", –подытожил Маркевич.