Головний тренер збірної України Андрій Шевченко проти нового турніру, який створили гранди європейського футболу.

Європейські гранди створили Європейську Суперлігу. Проти ініціативи виступили не лише футбольні чиновники, а й зірки. Не залишився осторонь гострого обговорення і Андрій Шевченко.

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Ідея створення Європейської Суперліги знищить той футбол, до якого ми звикли. Країни на зразок України будуть тільки віддалятися від процвітаючої еліти. Концепція змін повинна передбачати розвиток футболу на всіх рівнях, – написав Шевченко.